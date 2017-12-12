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رقم الخبر: 208964 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: دوليات  
الشرطة الهندية تعتقل صحفيا فرنسيا في كشمير

الشرطة الهندية تعتقل صحفيا فرنسيا في كشمير

ألقت الشرطة الهندية القبض على صحفي فرنسي في كشمير لانتهاكه قواعد تأشيرة الدخول بعد أن ضبط وهو يقوم بتصوير فيلم وثائقي دون تصريح.

وقال امتياز إسماعيل باراي وهو قائد في شرطة كشمير لرويترز: إن الصحفي كوميتي بول إدوار، وهو صحفي حر، اعتقل في وقت متأخر من مساء يوم السبت في منطقة كوثيباج في سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير.

وقال باراي إن إدوار يحمل تأشيرة عمل للهند صالحة حتى ديسمبر كانون الأول المقبل لكن التأشيرة لا تسمح له بتصوير فيلم وثائقي عن قضايا تتعلق بالسياسة والأمن. وأضاف باراي إن دعوى قضائية سجلت بموجب قانون جوازات السفر والسفارة الفرنسية أخطرت باعتقاله.

وقال ضابط شرطة كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن إدوار كان يصور فيلما وثائقيا عن كشمير والتقى بالزعيم الانفصالي مير واعظ عمر فاروق وبمصابين وصور لقطات لحوادث رشق بالحجارة في سريناجار.

وتظهر بيانات رسمية أن أكثر من 3800 شخص أصيبوا بجروح وقتل واحد بطلقات الرش وأصيب أكثر من مئة بعمى كلي أو جزئي منذ بدء احتجاجات على حكم الهند في المنطقة المتنازع عليها العام الماضي.

وقال الضابط: استدعيناه لسؤاله عن نشاطه لكنه رفض المثول أمام الشرطة. غير مصرح له بالتصوير هنا... واعتقل في نهاية الأمر.

وتابع الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث للإعلام إن إدوار سعى للحصول على إذن من وزارة الدفاع للتصوير في كشمير لكن طلبه رفض لأنه يحمل تأشيرة عمل.

وتطالب الهند بالسيادة على كامل أراضي كشمير لكنها تسيطر على نصف المنطقة فقط في حين تسيطر باكستان على النصف الآخر وكانت المنطقة محور أعمال عدائية منذ نحو 70 عاما بين الدولتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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