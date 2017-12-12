جددت كوريا الشمالية تهديداتها عبر وسائل الإعلام الحكومية، بشأن حظر النقل البحري الذي دعت إليه الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ، بسبب برنامج الأخيرة النووي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية عن صحيفة حكومية في كوريا الشمالية، أن الحظر البحري المقترح هو إعلان حرب، وأن كوريا الشمالية "سترد عليه بلا هوادة".

وقالت صحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال تحليلي: "نعتبر أن مؤامرة الولايات المتحدة وأتباعها للحظر البحري ضد جمهوريتنا انتهاكا لحقوقنا السيادية المقدسة وكرامتنا".

وأضافت أن المقترح الأملابكي بفرض حظر بحري على كوريا الشمالية "هو إعلان عن شن حرب أخرى بشكل علني، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال الأمر".

وسبق أن هددت كوريا الشمالية في مقال نشرته وكالتها المركزية للأنباء بأن "الحظر البحري هو بمثابة شن حرب". وقالت الوكالة: "سنتخذ إجراءات فورية بلا هوادة للدفاع الذاتي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان أصدره عقب إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي في 29 نوفمبر الماضي، إنه "لا بد من إجراءات إضافية لتعزيز الأمن البحري، ومنها الحد من النقل البحري من وإلى كوريا الشمالية".

من جانبها نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله يوم الاثنين: إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يهدد بالانتقال إلى مرحلة ساخنة.

وكان لافروف يتحدث بعد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا والصين والهند. وذكرت الوكالة أن لافروف قال إن الدول الثلاث لا تريد المزيد من التصعيد في التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

الى ذلك حذّر الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس أركان القوات المسلحة الروسية يوم الاثنين، من أن التدريبات العسكرية التي تجريها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تؤدي إلا لمزيد من الهستيريا وعدم الاستقرار في المنطقة.

جاء تحذير جيراسيموف خلال زيارة لطوكيو بينما بدأت الدول الثلاث تدريبات على تعقب الصواريخ تستمر يومين في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن برامج التسلح الكورية الشمالية.

وأضاف جيراسيموف في بداية اجتماع مع وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا: إجراء تدريب عسكري في مناطق قريبة من كوريا الشمالية سيزيد فقط من الهستيريا ويجعل الوضع غير مستقر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو قانغ ردا على سؤال بشأن التدريبات التي تجريها الدول الثلاث إن الموقف يدور في دائرة من العداء واستمراره هكذا حتى النهاية لن يكون في مصلحة أحد. وأضاف: لو يظل ما يتعين على الأطراف المعنية فعله هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بكوريا الشمالية بشكل كامل ودقيق وبذل المزيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإعادة كل الأطراف لطاولة المفاوضات، وليس الاستفزاز المتبادل.

وتعد زيارة رئيس الأركان الروسي لليابان الأولى لمسؤول عسكري كبير منذ سبع سنوات وتأتي في أعقاب استئناف المحادثات بين وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين في مارس آذار والمتوقفة منذ ضمت روسيا القرم إليها في 2014.

والتقى جيراسيموف أيضا كاتسوتوشي كاوانو رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وقالت وزارة الدفاع الصينية يوم الاثنين إنها بدأت تدريبا مشتركا مضادا للصواريخ مع روسيا في بكين وإن له مغزى مهما للبلدين في مواجهة التهديد الصاروخي. وأضافت الوزارة أن التدريب لا يستهدف أي طرف ثالث.