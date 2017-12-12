ولدى لقائه مع المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مدينة قم المقدسة، أشار الادميرال حسين خانزادي الى تواجد القوة البحرية الايرانية باقتدار في البحار والمياه الحرة، وقال: في هذا الإطار ومن اجل التواجد في هذه المناطق الجيوسياسية الحساسة، تم تشكيل 4 دوريات بحرية.
وأضاف الادميرال خانزادي أن القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تتواجد في 3 مناطق جيوسياسية؛ في بحر قزوين وبحر عمان والخليج الفارسي، موضحا ان الأنس بالقرآن يشكل جزءا هاما من برامج منتسبي القوة البحرية ليسجلوا تواجدا معنويا معززا لاقتدار ايران في البحار.