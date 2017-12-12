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رقم الخبر: 208958 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: محليات  
قائد القوة البحرية: نواصل تواجدنا المقتدر في البحار والمياه الحرة

قائد القوة البحرية: نواصل تواجدنا المقتدر في البحار والمياه الحرة

أكد قائد القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان سلاح البحر الإيراني يواصل تواجده المقتدر في البحار والمياه الحرة.
ولدى لقائه مع المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني في مدينة قم المقدسة، أشار الادميرال حسين خانزادي الى تواجد القوة البحرية الايرانية باقتدار في البحار والمياه الحرة، وقال: في هذا الإطار ومن اجل التواجد في هذه المناطق الجيوسياسية الحساسة، تم تشكيل 4 دوريات بحرية.
وأضاف الادميرال خانزادي أن القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تتواجد في 3 مناطق جيوسياسية؛ في بحر قزوين وبحر عمان والخليج الفارسي، موضحا ان الأنس بالقرآن يشكل جزءا هاما من برامج منتسبي القوة البحرية ليسجلوا تواجدا معنويا معززا لاقتدار ايران في البحار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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