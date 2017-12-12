اعتبر ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري الشيخ علي سعيدي خطوة ترامب حول القدس بانها منطلق لمرحلة جديدة من اثارة الفتن والمؤامرات ضد العالم الاسلامي وقال ان هذه الخطوة الاستفزازية هي في الواقع اعلان حرب على العالم الاسلامي.

وفي كلمته امام جمع من المدراء الثقافيين للاركان العام لقيادة الحرس الثوري اشار سعيدي الى تصاعد نار غضب الحكومات والشعوب المسلمة ضد الخطوة الشيطانية للرئيس الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال انه برغم وجود بعض الخلافات بين الدول الاسلامية والتي هي افراز لمخططات وفتن اجهزة تجسس اعداء الاسلام داخل جغرافيا الامة الاسلامية فان تداعيات الخطوة الوقحة للرئيس الاميركي برهنت ان الشعوب المسلمة ما زالت حساسة ازاء القدس القبلة الاولى للمسلمين .

واضاف ان دائرة الغضب والاحتجاجات بالعالم الاسلامي كانت من الاتساع بدرجة بحيث لم يجرؤ بعض حكام الدول العربية الذين يتعاطون مع الكيان الصهيوني خلف الكواليس على اعلان موقفهم المؤيد للقرار الاميركي .

واعتبر خطوة ترامب بانها بداية لمرحلة جديدة من الفتن والمؤامرات المعقدة ضد العالم الاسلامي وقال ان هذه الخطوة الاستفزازية هي في الواقع اعلان حرب على العام الاسلامي واذا لم تقابل برد مناسب من قبل الشعوب المسلمة ولاسيما الشعب الفلسطيني باعتباره الخندق الاول للمقاومة ضد الصهاينة فلاشك ان دائرة الاستهداف الشيطانية ستمتد الى سائر الدول الاسلامية بشكل اكثر تعقيدا .