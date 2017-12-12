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رقم الخبر: 208956 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
بورصة أمريكية تدرج "بيتكوين" في تداولاتها

بورصة أمريكية تدرج "بيتكوين" في تداولاتها

بدأت إحدى البورصات الرئيسية في مدينة شيكاغو الأمريكية، أول تداول لعملة (بيتكوين)، كخطوة للسيطرة على عشوائيتها وقفزاتها الكبيرة.

وبدأت بورصة شيكاغو بورد أوبشنز اكستشينج (سي.بي.أو.إي) عمليات التداول بعملة (بيتكوين) في عقود آجلة في تمام الساعة 00ر23 ليل الأحد/ الإثنين بتوقيت غرينتش. وكانت قيمة العملة عند بدء التداول 15 ألف دولار، لكن العقود الآجلة بالعملة الإلكترونية تقلبت خلال العشرين دقيقة الأولى من التداول، وصعد سعرها إلى 16600 دولار، قبل أن يتراجع لاحقاً.

ونقلت (بي.بي.سي) عن بوب فتسيمونس، من شركة ويدبوش للأوراق المالية، قوله: إنه تم إجراء نحو 150 صفقة خلال الدقائق القليلة الأولى، مضيفاً: ان (الأمور هادئة). وأدت التوقعات، بشأن أول إدراج لعملة بيتكوين في البورصات التقليدية، إلى ارتفاع قيمة العملة. ولا تخضع عملة بيتكوين لأي تنظيم من جانب بنك مركزي لأية دولة، وليس لها سعر صرف معترف به عالمياً.

وانتقدت رابطة صناعة العقود الآجلة، التي تضم بعض كبريات شركات الوساطة في مجال المشتقات المالية، قرار لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية، معتبرة أنها لم تول اهتماماً كافياً للمخاطر التي تتضمنها تلك الخطوة.

 
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