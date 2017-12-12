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رقم الخبر: 208955 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس السوري يصدر قانوناً يحدد الموازنة العامة للدولة للعام 2018

الرئيس السوري يصدر قانوناً يحدد الموازنة العامة للدولة للعام 2018

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إجمالي الموازنة موزع على الأقسام والفروع والأبواب، وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق للقانون. ونقلت الوكالة عن مأمون حمدان، وزير المالية، قوله: ان (صدور موازنة عام 2018 في الموعد الدستوري ما هو إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سوريا وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا كله بفضل تلاحم جيشها وشعبها خلف القيادة الحكيمة). ولفت حمدان إلى أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 يزيد على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 81ر19%، مضيفا إلى أنه تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة.

وأشار وزير المالية السوري إلى أن الموازنة وضعت بالتزامن مع الكثير من المتغيرات والتطورات التي شهدتها سوريا خلال عام 2017 (والتي تمثلت بالانتصارات الكبيرة لجيشنا العربي السوري وتضحياته الباسلة في تحرير معظم الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية، وعودة الحياة إلى معظم المناطق وأهمها مدينة حلب التي تعد شريان الصناعة السورية ومدينة دير الزور، حيث تم تحرير العديد من حقول النفط والغاز كما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطني ولا سيما الصناعي والزراعي وإقامة العديد من المعارض).

(الدولار=420 ليرة سورية تقربياً)

 
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