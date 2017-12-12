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رقم الخبر: 208954 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
العراق: إتفاق نفط كركوك مع إيران لمدة سنة وقابل للتجديد

العراق: إتفاق نفط كركوك مع إيران لمدة سنة وقابل للتجديد

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي: إن الإتفاق المبرم مع ايران لتبادل كميات من النفط الخام تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يومياً من حقل نفط كركوك الشمالي ساري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده.

وقال اللعيبي، الأحد، للصحفيين على هامش اجتماع (أوابك) في الكويت: (هذه الاتفاقية تم عقدها لمدة سنة.. وسوف نرى بعد السنة ماذا سيكون) بشأن تجديدها.

ويقضي الإتفاق بين الجانبين بأن يسلم العراق مابين 30 ألف إلى 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً من حقول كركوك إلى الجانب الإيراني، مقابل أن تقوم طهران بتسليم (نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر موانئ جنوب العراق) على الخليج الفارسي.

وسوف يتم نقل النفط العراقي عبر شاحنات صهريج الى مدينة كرمانشاه الحدودية، حيث توجد مصفاة نفط. ويتيح الإتفاق للعراق استئناف مبيعات النفط من حقول كركوك والتي توقفت منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح الوزير أن الصفقة بين الجانبين هي (مجرد تبادل.. لأن الإيرانيين عندهم مشاكل لوجستية في مصافيهم في الجهة الشمالية والغربية من إيران وهذا الإتفاق يسهل لهم أمر المصافي). وصرح اللعيبي: ان بغداد تعتزم الانتهاء من مد أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد.

 
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