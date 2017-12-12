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رقم الخبر: 208953 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني يبارك لكبار المسؤولين العراقيين الإنتصار على داعش

السفير الإيراني يبارك لكبار المسؤولين العراقيين الإنتصار على داعش

أعرب سفير إيران لدى بغداد ايرج مسجدي عن تبريكه للمسؤولين والشعب العراقي على الإنتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش في البلاد.
وفي برقيات منفصلة بعث بها الى كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري أعرب مسجدي عن تبريكه للشعب العراقي الشريف والقوات المسلحة والحشد الشعبي الإنتصار الذي تحقق على تنظيم داعش معتبراً إن هذا الإنتصار شكل هزيمة نكراء لهذا التنظيم غير المبارك في المنطقة والعراق.
واعتبر إن الإنتصار هو نتيجة جهاد جميع فئات الشعب العراقي المسلم والجهود المضنية التي بذلتها جميع القوات المسلحة بدعم من المرجعية الموقرة والتي يجب تقديرها.
وأشار مسجدي الى إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت منذ البداية ستقف الى جانب الشعب والحكومة في العراق في جميع المحن والمصاعب وستقف أيضاً الى جانب العراق في عملية إعادة البناء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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