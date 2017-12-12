اعتبر الأمين التنفيذي للمعرض الدولي التاسع عشر للمنتجات البحرية والملاحية ان هذا المعرض يعد من أقدم وأعرق معرض دولي بحري في إيران وسيبدأ أعماله الثلاثاء .

وأضاف بيمان مسعود زادة، الاثنين، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان ما يزيد عن 100 شركة داخلية و60 شركة خارجية تشارك في المعرض من مختلف بلدان العام خاصة أوروبا بما فيها هولندا وألمانيا والنرويج وايطاليا وتركيا والصين واسبانيا وفنلاندا وفرنسا والإمارات والهند وماليزيا اليونان والدنمارك وكوريا الجنوبية وغيرها.

واعتبر مسعود زادة النهوض بالعلاقات الدولية في مجال الصناعات البحرية والملاحية استعراض الطاقات والكفاءات للمشاركين وفي النهاية تعرف عامة الناس والمسؤولين على الأرضية والطاقات المتوفرة لدى المشاركين من أهم أهداف هذا المعرض، وقال: تم تخصيص أجنحة من المعرض للصناعات السمكية والمواصلات والنقل البحري والنفط والغاز عبر الساحل والقوانين والمعايير والمعاهدات الدولية وصناعة إنتاج العوامات والأجهزة والمعدات الخاصة بالملاحة البحرية والمحيطية والعلوم الجوية والسياحة البحرية والأمن في البحر وفي مجال العوامات العسكرية. وأضاف: ان الملتقى والمعرض الدوليين سيعقدان من قبل نقابة الهندسة البحرية الايرانية ومنظمة منطقة كيش الحرة بالتعاون مع المنظمات البحرية في البلاد وان المعرض مفتوح للجمهور.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام في مساحة تبلغ سبعة آلاف و500 متر مربع.