شهدت العاصمة الايرانية طهران، الأحد، توقيع 22 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك على صعيد نقل التقنيات بين شركات القطاع الخاص الايراني والكوري الجنوبي .

ورعى مراسم التوقيع المدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران والمستشار الاقتصادي لكوريا الجنوبية في طهران بحضور 8 شركات أجنبية و50 شركة محلية في مجالات مختلفة بينها في مجال إنتاج العوازل الحرارية والألواح الشمسية والطاقات المتجددة وبطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية .

وقال مساعد وزير الصناعة والمدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران صادق نجفي، خلال هذه المراسم: ان افتتاح مراكز التبادل بين الدول المختلفة يعد تجرية متميزة للغاية وان اختيار كوريا الجنوبية يعد أيضاً إجراء ذكياً. وأضاف: ان كوريا الجنوبية وبمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحولت اليوم الى واحد من الاقتصادات العشرين الكبيرة بالعالم . وتابع: على الشركات الايرانية الاستفادة من تجارب الشركات الكورية قدر الإمكان وان مهمة الحكومة على هذا الصعيد هي تمهيد الأرضية .