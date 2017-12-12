  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208951 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
توقيع 22 مذكرة تفاهم للتعاون بين القطاعين الخاصين الإيراني والكوري

توقيع 22 مذكرة تفاهم للتعاون بين القطاعين الخاصين الإيراني والكوري

شهدت العاصمة الايرانية طهران، الأحد، توقيع 22 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك على صعيد نقل التقنيات بين شركات القطاع الخاص الايراني والكوري الجنوبي .

ورعى مراسم التوقيع المدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران والمستشار الاقتصادي لكوريا الجنوبية في طهران بحضور 8 شركات أجنبية و50 شركة محلية في مجالات مختلفة بينها في مجال إنتاج العوازل الحرارية والألواح الشمسية والطاقات المتجددة وبطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية .

وقال مساعد وزير الصناعة والمدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران صادق نجفي، خلال هذه المراسم: ان افتتاح مراكز التبادل بين الدول المختلفة يعد تجرية متميزة للغاية وان اختيار كوريا الجنوبية يعد أيضاً إجراء ذكياً. وأضاف: ان كوريا الجنوبية وبمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحولت اليوم الى واحد من الاقتصادات العشرين الكبيرة بالعالم . وتابع: على الشركات الايرانية الاستفادة من تجارب الشركات الكورية قدر الإمكان وان مهمة الحكومة على هذا الصعيد هي تمهيد الأرضية .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/5408 sec