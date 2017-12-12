أعلن رئيس مؤسسة الصناعة والتجارة في كرمان (جنوب شرق) عن إكمال مشروع تشييد مصنع لإنتاج سبائك الذهب في غضون أقل من عامين وتدشين هذا المصنع المهم على صعيد المنطقة.

وقال محمود اسكندري نسب: ان وجود منجم للذهب في قضاء فارياب يشكل أحد أفضل الآليات للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل في هذه المنطقة. وأضاف: ان عمليات الاكتشاف والاستخراج في هذا المنجم قد بدأت بدخول مستثمر جديد الى المشروع، فيما كانت النشاطات مجمدة لغاية عام 2013. وتابع: ان احتياطي المنجم ارتفع الى 4 أضعاف بفضل النشاطات الاستكشافية خلال العامين الأخيرين، لذلك يعد تشييد مصنع لإنتاج سبائك الذهب الى جانب المنجم يعود بفوائد اقتصادية مناسبة.

ولفت اسكندري نسب الى أن احتياطي المنجم المذكور يبلغ 500 ألف طن، كما ان مستوى نقاء الذهب فيه جيد مقارنة بمناجم الذهب الأخرى. ونوه الى أن التقدم الناجز في مشروع تشييد المصنع بلغ 40 بالمئة حالياً، فيما اتخذ تنفيذه وتيرة متسارعة.