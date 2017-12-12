قال نائب محافظ البنك المركزي الايراني: انه تم بحث الأمور المصرفية بين ايران وماليزيا خلال مباحثات جرت مع نظيره الماليزي.

وعلى هامش منتدى الاستقرار المالي الإسلامي السادس عشر والاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالامبور، قال أكبر كميجاني في تصري لـ(إرنا): ان هناك القليل من الأمور المصرفية العالقة بين ايران وماليزيا وسنقوم بمتابعتها. وأشار كميجاني الى إنتهاء فترة رئاسة ايران لمجلس الخدمات المالية الإسلامية نهاية العام 2017 وانتخاب نيجيريا رئيساً في العام 2018، وأضاف: ان شعار المنتدى هو (تعافي وإعادة هيكلة وتسوية وعدم تسديد الديون للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية).

مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية مقرها كوالالامبور وافتتحت رسمياً في 3 نوفمبر 2002 وبدأت عملها في 10 مارس 2003. ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية بوصفه منظمة دولية في وضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة وأسواق رأس المال والتكافل (التأمين الإسلامي).

وفي إطار تأدية مهمته يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية على تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية على نحو قوي وشفاف، من خلال تقديم معايير جديدة، أو ملائمة مع المعايير الدولية القائمة بحيث تتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في شهر أبريل 2017، 183 عضواً، يمثلون 70 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة و7 منظمات دولية و106 منظمات فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية).