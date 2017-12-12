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رقم الخبر: 208947 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: محليات  
ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج يلتقي زعيم الكنيسة الارثوذكسية الروسية

ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج يلتقي زعيم الكنيسة الارثوذكسية الروسية

التقى ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام علي قاضي عسكر، في موسكو زعيم الكنسية الارثوذكسية الروسية البطريارك كريل.
وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مراسم ذكرى مرور 100 عام على استعادة البطريركية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، هنأ حجة الاسلام قاضي عسكر بالمناسبة، واشار الى التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وموسكو، مؤكدا على اهمية التعايش السلمي بين الاديان.
وصرح المستشار الثقافي الايراني في روسيا رضا ملكي بان البطريارك كريل رحب من جانبه بزيارة الوفد الايراني، واشار الى تعاون الكنيسة الارثوذكسية الروسية في الحوار بين الاسلام والمسيحية في ايران، معتبرا عقد 10 جولات من الحوار على مدى 20 عاما تجربة ناجحة في هذا المجال.
كما التقى ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة رئيس مجلس الافتاء الروسي راويل عين الدين، حيث اكدا على التعاون بين مسلمي روسيا وايران.
ويزور حجة الاسلام قاضي عسكر روسيا للمشاركة في مختلف البرامج خلال اسبوع الوحدة حيث انه زار فضلا عن موسكو، مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان ومدينة اوفا عاصمة جمهورية باشقيرستان في منطقة الفولغا والتقى العديد من المسؤولين والشخصيات الدينية فيهما.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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