اعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر (جنوب)، محمد مهدي بنجاري، عن تواصل الجهود من اجل العثور على زورق الصيد الذي كان قد فقد قبل 4 ايام وعلى متنه 8 بحارة في مياه الخليج الفارسي.

واضاف بنجاري في تصريح لمراسل ارنا يوم الاثنين، ان عمليات البحث عن الزورق المفقود تتم باستخدام المروحية وزوارق الانقاذ التابعة لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية.

واردف قائلا : انه برغم المعلومات القليلة المتوفرة حول محل وقوع الحادث للزورق المفقود، لكن حتى الان لم يتم التوصل الى اي معلومات بشان هذا الزورق والبحارة الذين كانوا على متنه.

ياتي ذلك فيما صرح المدير العام لاتحاد تعاونيات الصيد في محافظة بوشهر محمد ابخو، انه وفقا لاخر اتصال اجراه بحارة الزورق (الخميس الماضي) فإنهم بلغوا عن رسوه في الوحل بمنطقة رأس المطاف القريبة من ميناء دير في محافظة بوشهر، وان المياه بدأت تتسرب فيه.