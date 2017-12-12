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رقم الخبر: 208945 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: محليات  
نائب بمجلس الخبراء : الكيان الصهيوني اكبر منكر وعلى الامة الاسلامية مجابهته

نائب بمجلس الخبراء : الكيان الصهيوني اكبر منكر وعلى الامة الاسلامية مجابهته

اكد عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية آية الله "امان الله عليمرادي" ان الكيان الصهيوني يعتبر اكبر منكر، وان على الامة الاسلامية مجابهة هذا الكيان الغاصب المزيف.
واشار عضو مجلس خبراء القيادة الى ان القرآن الكريم استخدم تعابير عظيمة حول الامة الاسلامية وقال: ان الآية 110 من سورة آل عمران وصفت الامة الاسلامية بانها خير امة اخرجت للناس.
واوضح ان رسالة الامة الاسلامية هي نشر المعروف وازالة المنكر في العالم.
وتابع قائلا: في العصر الحالي فانه لا يوجد منكر أكبر وأضر من الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يقوم الاستكبار بجميع الاجراءات من اجل تثبيته وبقائه، و آخر عمل مشين في هذا الصدد هو ان القدس الشريف قبلة المسلمين الاولى اعترف بها الاستكبار عاصمة لكيان الاحتلال.
واضاف عليمرادي: ان رسالة الامة الاسلامية على الصعيد العالمي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ان اكبر منكر هو الكيان الصهيوني، وان الامة الاسلامية ملقاة على عاتقها مسؤولية مواجهة هذا المنكر العالمي وافشال مؤامرة الاعداء.
واشار الى انه لا يمكن لآل سعود باسم الاسلام والمسلمين ان يدعوا انهم خدام الحرمين الشريفين، لانهم عملاء الاستكبار العالمي، وقل: ان الذي يدّعي انه خادم الحرمين وأم قرى العالم الاسلامي، يجب ان يتصدى للكيان الصهيوني، وان لم يفعلوا ذلك، فعليهم ان يفصلوا حسابهم تماما عن المسلمين.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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