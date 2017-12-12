  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208944 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: ايران ستواصل دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد
مستقبلا السفير العماني في طهران

عبداللهيان: ايران ستواصل دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد

* علاقات ممتازة وودية تجمع بين طهران ومسقط في جميع المجالات
أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دافعت دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمكانة السامية لأولى القبلتين، وستواصل دفاعها.
ولدى استقباله السفير العماني لدى طهران، سعود بن أحمد البرواني، أشار حسين أمير عبداللهيان الى ماضي العلاقات الإيجابية بين البلدين؛ ايران وعمان، وقال: ان علاقات ممتازة وودية تجمع بين طهران ومسقط في جميع المجالات.
وأضاف: ان عمان أدت دورا بارزا في المساهمة بتسوية القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية، ونحن نقدر هذا الدور القيم.
ولفت الى التصريحات الأخيرة للرئيس الأخيرة والتي أعلن فيها القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية دافعت دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمكانة السامية لأولى القبلتين، وستواصل دفاعها.
وصرح: ان القدس تعود للعالم الإسلامي وجميع الدول الإسلامية، ونحن الى جانب سائر الدول الإسلامية نعارض تنفيذ هكذا إجراء على أرض الواقع.
من جانبه، رحب السفير العماني لدى طهران، خلال اللقاء، بزيادة الاتصالات بين المسؤولين السياسيين والبرلمانيين لدى البلدين، واصفا استمرار التشاور البرلماني والسياسي بين الجانبين بأنه أمر بناء في المساهمة بحل الأزمات الإقليمية.
وأكد سعود بن أحمد البرواني ضرورة استخدام الحلول السياسية والحوار للخروج من المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
كما بحث الجانبان خلال هذا اللقاء وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7687 sec