* علاقات ممتازة وودية تجمع بين طهران ومسقط في جميع المجالات

مستقبلا السفير العماني في طهران

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دافعت دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمكانة السامية لأولى القبلتين، وستواصل دفاعها.

ولدى استقباله السفير العماني لدى طهران، سعود بن أحمد البرواني، أشار حسين أمير عبداللهيان الى ماضي العلاقات الإيجابية بين البلدين؛ ايران وعمان، وقال: ان علاقات ممتازة وودية تجمع بين طهران ومسقط في جميع المجالات.

وأضاف: ان عمان أدت دورا بارزا في المساهمة بتسوية القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية، ونحن نقدر هذا الدور القيم.

ولفت الى التصريحات الأخيرة للرئيس الأخيرة والتي أعلن فيها القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية دافعت دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمكانة السامية لأولى القبلتين، وستواصل دفاعها.

وصرح: ان القدس تعود للعالم الإسلامي وجميع الدول الإسلامية، ونحن الى جانب سائر الدول الإسلامية نعارض تنفيذ هكذا إجراء على أرض الواقع.

من جانبه، رحب السفير العماني لدى طهران، خلال اللقاء، بزيادة الاتصالات بين المسؤولين السياسيين والبرلمانيين لدى البلدين، واصفا استمرار التشاور البرلماني والسياسي بين الجانبين بأنه أمر بناء في المساهمة بحل الأزمات الإقليمية.

وأكد سعود بن أحمد البرواني ضرورة استخدام الحلول السياسية والحوار للخروج من المشكلات التي تعاني منها المنطقة.

كما بحث الجانبان خلال هذا اللقاء وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.