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رقم الخبر: 208941 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: عربيات  

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باب العمود بالقدس المحتلة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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