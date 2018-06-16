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رقم الخبر: 208941
تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
الوقت: 16:51
الاقسام: عربيات
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باب العمود بالقدس المحتلة
الکلمات المفتاحية
مواجهات
فلسطينيين وقوات الاحتلال
باب العمود
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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