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رقم الخبر: 208940 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: محليات  
العقيد أمان اللهي: العدو بصدد توجيه ضربة الى قواتنا المسلحة

العقيد أمان اللهي: العدو بصدد توجيه ضربة الى قواتنا المسلحة

أكد قائد اللواء 65 للقوات الخاصة المنقولة جوا الايرانية، الإثنين، أن العدو المستكبر بصدد توجيه ضربة الى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية من خلال التغلغل فيها واضعافها.

وفي كلمته خلال الملتقى المشترك للقوات الخاصة للجيش والحرس الثوري والذي عقد في مقر الأركان العامة للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قال العقيد سيروس أمان اللهي: لقد انطلقت حركة منسجمة وموحدة بين الجيش والحرس، والتي أدت الى الارتياح بين كلا القوتين ونجاحهما.. ونظرا لتهجمات الاستكبار العالمي ضد القوات المسلحة، فمن الضروري عقد اجتماعات التشاور والتعاون بين مختلف مستويات القوات المسلحة.

وأضاف: ان العدو المستكبر بصدد التهجم وتوجيه الضربات، فمن بين أهداف الاعداء إثارة التفرقة بين القوات المسلحة.. وهم بصدد التغلغل وإضعاف القوات المسلحة.

ولفت العقيد أمان اللهي الى ان الجيش والحرس لديهما هدف واحد وقائد واحد، ولابد ان نتحرك في هذا الإطار ونجابه العدو، مضيفا انه يمكننا إجراء مناورات مشتركة مع الاخوة في الحرس الثوري، لأن العدو لا يريد ان نكون موحدين.

وشدد قائد اللواء 65 للقوات الخاصة المنقولة جوا، على أهمية الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة في سوريا، معربا عن امله بأن نشهد قريبا جدا تحقيق الانتصار التام للحق على الكفر.

ويعد اللواء 65 للقوات الخاصة المنقولة جوا، من أفضل قوات النخبة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان معروفا سابقا باسم "ذوي القبعات الخضر"، وهو مكلف بخوض الحرب غير المتكافئة، بما فيها الإنزال خلف خطوط العدو. وقد حاز هذا اللواء على المرتبة الثالثة في مسابقات روسيا عام 2014.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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