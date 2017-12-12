اكد مساعد قائد القوة البرية في الحرس الثوري لشؤون التنسيق العميد "علي أكبر بور جمشيديان" ان تنظيم داعش الارهابي هزم في سوريا بجهود مستشاري الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقائد وحدة الصابرين يؤكد أن أقل من 25 عاما باقي على زوال اسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العميد بور جمشيديان تحدث حول الانتصارات الاخيرة التي حققتها المقاومة في حربها ضد ارهابيي داعش في سوريا والعراق، وقال: أن هذه الانتصارات تحققت بفضل المساعي والجهود التي بذلتها كل من قوات حزب الله والجيش السوري والجيش العراقي والحشد الشعبي وجميع المقاتلين المضحين في محور المقاومة، مشيرا الى التضحيات التي قدمها المدافعون عن الحرم في لوائي "الفاطميون" و"الزينبيون".

وفي خصوص الدور البناء والفعال الذي قام به المستشارون العسكريون الايرانيون في القضاء على داعش، قال مساعد قائد القوة البرية في الحرس الثوري لشؤون التنسيق: أن اللواء "قاسم سليماني" يعد مصدر فخر وشموخ لدى العالم الاسلامي.

واضاف العميد " بور جمشيديان" ان دولة داعش في سوريا انهارت بمساعدة الدعم الاستشاري للجمهورية الاسلامية، آملا الاسراع في القضاء على فلول الارهابيين التكفيريين في سوريا.

بدوره أكد قائد وحدة "صابرين" للقوات الخاصة في القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، يوم الإثنين، أنه لم يبق على زوال الكيان الصهيوني سوى أقل من 25 عاما، مشيرا الى أهمية الوحدة بين الجيش والحرس الثوري.

وفي كلمته خلال الملتقى المشترك للقوات الخاصة للجيش والحرس الثوري، الذي عقد في مقر أركان القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، أشار العقيد ابراهيم آتاني الى أن الوحدة بين الجيش والحرس هي من أروع تجليات القوات المسلحة.

وأضاف: عندما نطالع في ثقافات الدول، فإن أي هيمنة حصلت من قبل الأجنبي، كان منشؤها التفرقة.. فالتفرقة عنصر للهزيمة فيما الوحدة عامل للنصر.

وشدد على أن الجيش والحرس الثوري يشكلان جيشا إيمانيا، وهما يبذلان جهودهما يدا بيد من اجل تحقيق مزيد من الانسجام في البلاد.

وأردف العقيد آتاني: لنحكم قبضتنا على أسلحتنا بقوة، فلم يبق على زوال الكيان الصهيوني سوى اقل من 25 عاما.