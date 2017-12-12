اعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، انها تتعامل مع أنباء عن انفجار لا يعرف مصدره في وسط مانهاتن.

وبحسب رويترز، فقد قالت شرطة نيويورك في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" إنها تتعامل مع أنباء عن انفجار مجهول المصدر في وسط مانهاتن صباح الاثنين.

وجرى إخلاء بعض خطوط قطار الأنفاق. وقالت المطافئ في نيويورك إنها تتعامل مع حادثة عند محطة (بورت أوثوريتي) للحافلات في وسط مانهاتن.