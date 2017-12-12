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رقم الخبر: 208937 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: محليات  
وقفة احتجاجية بطهران تنديدا بسياسات أميركا تجاه القدس

وقفة احتجاجية بطهران تنديدا بسياسات أميركا تجاه القدس

تجمع حشد كبير من المتظاهرين بعد ظهر الإثنين في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران احتجاجا على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للقدس الشریف، ورفعوا شعارات ضد أمیرکا والصهیونیة، أعربوا من خلالها عن استیاءهم تجاه السیاسات الاستکباریة العدائیة خاصة إعلان الرئیس الامیرکي ترامب القدس عاصمة للکیان الصهیوني وقراره بنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

جدیر بالذکر ان طلبة العدید من الجامعات الإیرانیة في سائر المحافظات، تجمعوا الأحد احتجاجا على الإعلان الامیرکي القدس عاصمة للکیان الصهیوني، فيما من المقرر اقامة تجمعات احتجاحية احرى في غضون الأیام القادمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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