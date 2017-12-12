تجمع حشد كبير من المتظاهرين بعد ظهر الإثنين في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران احتجاجا على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للقدس الشریف، ورفعوا شعارات ضد أمیرکا والصهیونیة، أعربوا من خلالها عن استیاءهم تجاه السیاسات الاستکباریة العدائیة خاصة إعلان الرئیس الامیرکي ترامب القدس عاصمة للکیان الصهیوني وقراره بنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

جدیر بالذکر ان طلبة العدید من الجامعات الإیرانیة في سائر المحافظات، تجمعوا الأحد احتجاجا على الإعلان الامیرکي القدس عاصمة للکیان الصهیوني، فيما من المقرر اقامة تجمعات احتجاحية احرى في غضون الأیام القادمة.