قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي ان الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني سيؤدي الى تضامن العالم الاسلامي.

وأكد بروجردي خلال لقائه ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي على اهمية القضية الفلسطينية باعتبارها اهم قضية في العالم الاسلامي وقال: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعتبر دوما القضية الفلسطينية اول وأهم قضية في العالم الاسلامي وان سياسة الجمهورية الاسلامية ترتكز على دعم الشعب الفلسطيني و تحرير كافة الاراضي المحتلة.

واعرب عن اسفه لاجراء الرئيس الامريكي باعتراف القدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال: ان القدس القلب النابض لفلسطين وان مسلمي العالم لهم حساسية خاصة ازاء هذه المدينة المقدسة.

واضاف: ان هذا الاجراء الامريكي يعارض قرارات منظمة الامم المتحدة وادى الى تضامن العالم الاسلامي.

وانتقد بروجردي سياسة التطبيع التي تنتهجها السعودية مع الكيان المحتل للقدس وقال: ان سياسة التطبيع الفاشلة مع الكيان الصعهيوني ستكون مستنقعا للسعودية.

واكد بروجردي في الختام على دعم محور المقاومة والفصائل الفلسطينية وبذل المساعي الدبلوماسية للبرلمانات الاسلامية بشان احقاق حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه اعتبر خالد القدومي ان سياسة الحكومة الامريكية ترتكز على مواجهة الشعب الفلسطيني وقال: ان اجراء ترامب الاخير في اعترافه القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني يخلق ظروف خطرة للشعب الفلسطيني والامن الدولي.

وانتقد قيام بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع الكيان المحتل للقدس وقال: ان ضعف الدول العربية ادى الى الاطماع التوسعية للكيان الصهيوني الغاصب.

واعتبر ان التسوية والمفاوضات مع الكيان الصهيوني سياسة فاشلة مؤكدا على وحدة ومقاومة الفصائل الفلسطينية في تحرير القدس الشريف.