وصف المتحدث باسم خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، الاثنين، قرار الرئيس الاميركي بإعلان القدس عاصمة للصهاينة، بأنه خطير وغير مدروس، مؤكدا ان بعض الدول العربية كانت مطلّعة مسبقا على هذا القرار وجرى التنسيق معها بشأنه.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس وفي رده على سؤال بشأن مسايرة بعض الدول العربية لإدارة ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، قال بهرام قاسمي: إن هذا قرار غير مدروس وغير ناضج وخطير، وبحاجة الى التعاون والإجماع بين كل الدول الإسلامية والعالم العربي، ومن المؤسف أن الداخل العربي والاضطرابات وحالات التفرد الموجودة فيه، تمنح الفرصة للقوى الاجنبية وخاصة أميركا باتخاذ هكذا خطوات، ليعلنوا عن هذه المواقف.

وأضاف قاسمي: أعتقد ان بعض الدول العربية كانت مطلّعة على هذه التطورات، وقد تم التنسيق اللازم معها، وهذه خيانة سافرة للقضية الفلسطينية والقدس الشريف والعالم الإسلامي. ونظرا لمعرفتنا عن المقاومة والفصائل الفلسطينية، فإن هذا القرار الاميركي هو أحد الاخطاء الاستراتيجية الفادحة لأميركا، والتي تكررت طيلة العقود الماضية، قد يؤدي الى الفوضى والتوتر والاضطرابات والعديد من المشكلات في المنطقة، وسيكون الخاسر الاكبر هو الإدارة الاميركية.

وتابع: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها برامجها، ونظرا لرؤيتها نحو القضية الفلسطينية والمقاومة في المنطقة، فإنها بدأت جهودا في هذا المجال وستواصل هذه الجهود.

وتابع القول: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك وعلى أرفع المستويات في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في اسطنبول، لتكثيف مشاوراتنا مع الدول التي تشاركنا نفس التوجهات، والعالم الإسلامي والدول العربية التي تتحرك في هذا المسار.

واضاف في رده على سؤال حول موقف الجامعة العربية من قرار ترامب الاخير بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، أضاف: إن البيان لم يكن قويا ولم يكن بمستوي مبادئ القضية الفلسطينية والتي يعتبرها العرب قضيتهم الاولي. واشار الى ان السبب هو اللامبالاة او اعتماد سياسة خاصة أدت الى اصدار بيان بهذا المستوي.

واضاف ان الرأي العام العالمي والعربي والاسلامي كان يتوقع اتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل الجامعة العربية. وقال ان العديد من الدول الاسلامية والعربية اتخذت مواقف راسخة بشأن مبادئ القدس الشريف.

* لا صلة بين زيارة وزير الخارجية البريطاني الى طهران وبين قرار ترامب بشأن القدس

وردا على سؤال بشأن تزامن زيارة وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون الى طهران مع إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بين قاسمي ان زيارة وزير الخارجية البريطاني الى ايران كانت محددة مسبقا، وقد تم تحديد موعدها في إطار التفاهمات المسبقة بين البلدين.. فلا صلة ولا مقارنة بين تزامن هذه الزيارة وإعلان المواقف الاميركية.

وتابع: ما شوهد في الرأي العام ومجموعة دول العالم، هو وجود إجماع عام على مختلف المستويات في العالم تجاه إجراء ترامب؛ حتى ان الدول الأوروبية عارضت بصوت موحد هذا الإجراء من ترامب، واتخذت مواقف واضحة تجاهه.

وأوضح انه كان هناك تباين منذ الماضي في الرؤى ووجهات النظر بين اوروبا وأميركا بشأن قضية فلسطين المحتلة.. وفي الظروف الراهنة ايضا نشاهد هذا التباين في وجهات النظر بشكل واضح.

* محادثات بين ايران وبريطانيا بشأن التعاون الاقتصادي

وقال قاسمي: إن احد محاور مفاوضات وزير الخارجية البريطاني في طهران مع المسؤولين الايرانيين، تمثل في القضايا والعلاقات الثنائية، وقد أجريت محادثات مفصلة في مختلف المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية وسائر المجالات وخاصة القضايا المصرفية والمالية.

وأضاف: إن الجانب البريطاني طرح وجهات نظره وأهدافه لمزيد من التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما ان الجانب الايراني بيّن المشكلات والعقبات المحتملة التي قد تعترض مسار التعاون الاقتصادي وكيفية تطوير هذا التعاون.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه له يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على أي إتفاقية، ولكن كان هنالك اشتراك قوي في وجهات النظر في عدد من المواضيع، وهذه المشتركات من شأنها ان تستمر في المستقبل غير البعيد، ولعلها تصل الى نتائجها الخاصة في فرصة أفضل ووقت أقصر.

وفي الرد على سؤال حول قضية نازنين زاغري مزدوجة الجنسية الايرانية البريطانية والعاملة في مؤسسة (رويترز تومسون) الخيرية، التي تقضي عقوبة السجن 5 اعوام لإدانتها بالمساس بالامن القومي الايراني، قال قاسمي: إن زيارة وزير الخارجية البريطانية كانت مبرمجة من قبل وجاءت تلبية لدعوة من ظريف، إذ كان هنالك نطاق واسع ومجموعة كبيرة من القضايا في مختلف المجالات التي كان ينبغي مناقشتها بين الجانبين.

وقال: إن وزير الخارجية الايرانية اعلن بانه يتابع القضية مع مسؤولي جهاز القضاء من منطلق انساني، اذ ان هذه القضية هي قضية قضائية وتحت تصرف جهاز القضاء، وفي ضوء استقلالية السلطات في البلاد تتم متابعة القضية من قبل جهاز القضاء، ولنر ماذا سيحصل مستقبلا.

وقال بهرام قاسمي: إن مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اليمن واضحة ولانتدخل في شؤونها الداخلية، وما نسعى إليه هو تبيين مظلومية الشعب اليمني لإيصال صوته الى اسماع العالم.

ونفى قاسمي ما أثير من اخبار حول تشكيل فريق عمل تخصصي من قبل الأمم المتحدة لدراسة الصاروخ الذي اطلقه اليمن باتجاه السعودية فيما اذا كان من صنع ايران، وقال: إن مثل هذه الاخبار الكاذبة تهدف الى إثارة ضجة اعلامية ولا أساس لها من الصحة.

وردا على سؤال آخر حول القرارات التي اتخذها اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين والذي عقد في 4 و5 ديسمبر الحالي في موسكو، قال قاسمي: إن هذا الاجتماع كان مهما. واوضح ان 21 عاما مضى على المحادثات حول تحديد النظام القانوني لبحر قزوين وتحققت نتائج مهمة وتم التوصل الى نقاط مشتركة الا انه قال: إن العمل لازال مستمرا.

وأكد قاسمي ان زيارة الوفد البحريني الى الاراضي المحتلة، بإمكانها ان تكشف تماما عن توجهات بعض الدول العربية وان هذا الاجراء في غير محله وخاطئ ومخزي.

واضاف: إن زيارة الوفد البحريني بمثابة نوع من تعاون بعض الدول العربية مع السياسة الامريكية لاتخاذ ترامب قراره الاخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وقال: لا يمكن إصدار احكام مسبقة بهذا الشان، الا ان القرائن والشواهد تكشف ان عددا ضئيلا جدا من الدول كانت على علم بقرار ترامب وتم التنسيق معها.

وأعلن قاسمي، بان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكذلك وزير خارجيته جان ايف لودريان مدرجتان على جدول الاعمال، معربا عن أمله بان تتم هاتان الزيارتان في المستقبل غير البعيد.

وردا على سؤال حول زيارة الرئيس الفرنسي المحتملة الى ايران ومواقفه الاخيرة حول المنطقة والبرنامج الصاروخي الايراني قال قاسمي: إن العلاقات الايرانية الفرنسية مهمة وهناك مفاوضات جارية وستجرى بيننا مضيفاً: إن وزير خارجية فرنسا سيقوم بزيارة رسمية تم الاعداد لها بدقة، ومن محاورها؛ زيارة الرئيس (ماكرون) هذه الزيارة مدرجة على جدول اعمال الوزير الفرنسي ولكن لم يتم تحديد موعدها ومن المنطقي ان يتم الحديث عنها بعد انتهاء الزيارة.

وقال: اننا نتصور ان هناك سوء فهم وعدم دقة في بعض التعليقات التي قدمها المسؤولون الاوربيون وحتى الفرنسيون ويجب تصحيحها، مشيرا الى اننا اوضحنا مواقفنا فيما يتعلق بمواقف السيد ماكرون.

واضاف ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي يمكن ان تكون مهمة واننا على استعداد للبحث بجدية في المواضيع والقضايا المهمة مع الجانب الفرنسي.

وحول ادعاء احدى وكالات الانباء الكويتية بان ايران طلبت من تونس الوساطة بينها وبين السعودية قال قاسمي: نحن نرحب بخطوات أي بلد نحو الاستقرار في المنطقة وكنت قد نفيت ذلك في لقاءات سابقة ولكن لم نتلق أي دعوة من تونس وهناك مباحثات حول القضايا الثنائية والاقليمية، بينما لم يطرح أي موضوع حول الوساطة.

وحول العلاقات مع السعودية نوه المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الى انه لايوجد أي تطور في العلاقات بين ايران والسعودية مؤكدا ان الاخيرة تتابع القضايا بعدم وعي ودقة، وتكرر أخطاءها السابقة مع جيرانها.