بات وليام ماسفينو من أشهر الشخصيات في بلده زيمبابوي، بفضل شكله القبيح الذي يجعله يحصد الجوائز.

وتم اختيار صاحب الـ37 عاما أقبح رجل في زيمبابوي لعام 2017 وللمرة الرابعة، بعد أن خسره في النسخة السابقة لصالح منافس آخر.

ويستعد ماسفينو للمنافسة على لقب أقبح رجل في العالم خلال المسابقة التي ستقام في جنوب أفريقيا عام 2018.

وعبر ماسفينو عن سعادته باللقب، قائلا: (لا أحد يمكنه الإعتراض على فوزي باللقب، فأنا أقبح رجل في زيمبابوي، وأثق في قدرتي على التتويج باللقب العالمي).

وحصل ماسفينو على مكافأة مالية قدرها 100 دولار، مقابل فوزه باللقب.

يذكر أن العديد من الجماهير طالبوا بمنع ماسفينو من المشاركة في المسابقة، من أجل إعطاء فرصة الفوز لأشخاص آخرين.