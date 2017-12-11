تعاني الطفلة جيسيكا التي تبلغ ثلاث سنوات من العمر من اضطراب نوم غير معروف، أربك الأطباء الذين حاولوا تفسير حالتها.

وتتسبب مشكلتها تلك بالإرهاق لوالديها بسبب حرمانهم من النوم، فالطفلة تتصرف بطريقة جيدة خلال النهار، لكنها في الليل تبدأ بتصرفات غريبة في ساعات متأخرة.

وقالت والدتها في مقطع فيديو نشره موقع UNILAD (إنها تكون منتبهة خلال النهار لوجود الآخرين، وأوضحت أنها تطرح على طفلتها أسئلة لتكتشف ما تفعله، لكنها تقوم بأشياء غريبة جداً، وغالباً لا ترد على الأسئلة.

وبيّنت أن طريقة سلوكها تختلف من ليلة لأخرى، فلا يوجد نمط محدد لتصرفاتها.

وقد كافح الاختصاصيون لتحديد المشكلة التي تعاني منها الطفلة، لكن الأدوية والتمارين لم تساعد في تحسين نومها.

وقالت اختصاصية في النوم إنها المرة الأولى التي تصادف فيها طفلة تتصرف بهذه الطريقة خلال 13 سنة من الدراسات في هذا المجال.

وجرى تحويل الطفلة جيسيكا إلى إحدى العيادات المتخصصة بنوم الأطفال في بريطانيا، وفي مستشفى إفيلينا للأطفال تبيّن أن جيسيكا لديها ما يسمى بـ(خيال استحضار المشاهد)، وهو جزء من تطور دماغ الطفل.

إلا أن جيسيكا تبتكر عالماً افتراضياً ثلاثي الأبعاد، وتتفاعل مع الشخصيات الخيالية والأصدقاء الذين ابتكرتهم.

ولهذا تقضي ساعات طويلة خلال الليل وهي تلعب معهم، وقال أحد الاختصاصيين إنها تكون واعية لما تفعله، وإنها تنفذ سيناريو تخيلته، وتكرر أحياناً تجارب ومواقف مرت بها خلال النهار، وعبرت والدتها عن ارتياحها لأنه تم تحديد حالة ابنتها بعد وقت طويل من المعاناة، خاصة أنها واعية ولن تؤذي نفسها.