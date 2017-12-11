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رقم الخبر: 208929 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: منوعات  
مغامرة فوق نهر السين من أجل هدف نبيل

مغامرة فوق نهر السين من أجل هدف نبيل

تمكن المغامر الفرنسي ناثان بولين (22 عاماً) من السير على حبل رفيع على ارتفاع 65 مترا، من ساحة (تروكاديرو) إلى برج إيفل الشهير في الجهة المقابلة فوق نهر السين.

وقطع بولين مسافة 650 مترا سيرا على الحبل وهو حافي القدمين، وسط جمهور كان يراقب المغامرة الأخطر في العاصمة الفرنسية باريس باندهاش وترقب كبيرين.

وجاءت المغامرة المثيرة في إطار حملة خيرية لجمع التبرعات اللازمة لإجراء بحوث عن الأمراض النادرة، وفق ما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

ويحمل بولين عدة ألقاب عالمية، لا سيما في السير على الحبال. وأظهرت إحدى اللقطات الرجل وهو يتدلى رأسا على عقب من الحبل المشدود فوق النهر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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