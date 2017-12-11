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رقم الخبر: 208928 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: منوعات  
(هيكل عظمي بشري متكامل) عمره 4 ملايين عام

(هيكل عظمي بشري متكامل) عمره 4 ملايين عام

عرض علماء في جنوب أفريقيا، (أكثر هيكل عظمي بشري متكامل) يتعدى عمره 3,6 مليون سنة، مما يوفر صورة أكثر وضوحا على طبيعة الإنسان القديم وطريقة حياته وحركته.

وعرض الهيكل العظمي في جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، بعد أن أمضى العلماء نحو 20 عاما في استخراج الهيكل العظمي من الصخور في كهوف ستيركفونتاين حيث عثر عليه، قبل أن يتم تنظيفه وإعادة بنائه وتحليله.

وأطلق العلماء على الهيكل العظمي، الذي عثر عليه الفروفيسور رون كلارك، لقب (بيغ فوت)، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال نائب رئيس الجامعة، آدم حبيب: (يعد هذا إنجازاً مهماً للمجتمع العلمي العالمي، ولتراث جنوب إفريقيا. إن اكتشافا مهما مثل (بيغ فوت)  يعطينا لمحة عن ماضينا، مما يساعدنا أكثر على فهم إنسانيتنا المشتركة).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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