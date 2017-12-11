مكافأة غير متوقعة حصل عليها مشرد بعد أن ساعد سيدة بـ 20$ كان يملكها!.

فبعد أن كانت تقود سيارتها في طريقٍ بين ولايتيْن أمريكيَّتيْن ليلاً، نفذ الوقود بشكلٍ مفاجئ من الشابة الأمريكية (كيت ماكلور) وظلَّت مقطوعة على الطريق لفترة من الزمن حتى تلقت المساعدة من آخر شخصٍ كانت تتوقع أن يمد لها يد العون!.

فقد التقت كيت أثناء جلوسها بانتظار المساعدة بشاب مشرد يُدعى (جون بوبيت)، والذي لم يتردد لحظة واحدة في تقديم المساعدة لها على الرغم من وضعه الذي يُرثى له. فقد طلب بوبيت من كيت أن تلزم سيارتها وتُغلق الباب عليها بقوة وتنتظره حتى يعود. وبالفعل هذا ما فعلته كيت بانتظار أن يعود بوبيت رغم خشيتها أن يُلحق الأذى بها بسبب مظهره.

ماكلور، قالت أنه وبعد دقائق قليلة، عاد بوبيت ومعه جالون من البنزين أعطاه إياها لتتمكن من إكمال الطريق في ذاك الليل الحالك. فقد اشترى بوبيت البنزين بآخر 20 دولاراً كانت معه بعد أن أعطاه إياها رجلٌ لمساعدته، والمفاجئ أنه رفض أن يركب معها السيارة لإسترداد الـ20$ من منزلها! وبذلك تمكَّنت كيت من العودة سالمة لمنزلها تلك الليلة.

ما نسرده عليكم ليست قصة خيالية، بل هي واقعة حقيقية حدثت منذ أيامٍ قليلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. والجميل في الأمر، أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد، بل هناك تكملة مذهلة للقصة كانت بمكافأة الشاب المشرد جون بوبيت بما لم يتوقعه!

حيث عادت كيت برفقة خطيبها مجدداً إلى جون بوبيت لمساعدته وذلك بعد أن أطلقت حملة تبرعات عبر الإنترنت لمساعدة بوبيت، وصلت حتى الآن إلى أكثر من 395 ألف دولار أمريكي! ولا يزال الرقم في تزايدٍ مستمر.

بوبيت البالغ من العمر 34 عاماً، كان يعمل كجندي سابق في مشاة البحرية ومُسعف. لكن انتهى به الحال ليُصبح مشرد قبل حوالي العام بعد مشاكل عانى منها مع المخدرات والديون، كما ذكر موقع (metro) البريطاني.

وبفضل حملة جمع التبرعات، أصبح بوبيت يملك شقة سكنية وينوي العمل على مشروع يُدر عليه المال ليُعيل نفسه! ومؤكد أن حاله ستتغير للأفضل!.