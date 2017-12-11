أوقفت الشرطة الهندية رجلا أثارت رائحة جواربه الكريهة انزعاج ركاب حافلة ما أدى إلى مواجهة كبيرة أرغمت السائق على التوقف، حسب ما أفاد ضابط في الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل خلع حذاءه وجواربه داخل حافلة كانت في رحلة من ولاية هيماشال براديش في جبال هملايا إلى العاصمة الهندية نيودلهي ووضعها في الممر المركزي.

وقد احتج ركاب آخرون على هذا الأمر وطلبوا من الرجل إبعاد الجوارب أو رميها خارجا. غير أن الرجل رفض، ما تسبب في مواجهة محتدمة في الداخل وأرغم سائق الحافلة على التوقف أمام مركز للشرطة في مقاطعة اونا في ولاية هيماشال براديش. وقال قائد شرطة اونا سانجيف غاندي إن السائق أوقف الحافلة مرات عدة بسبب الفوضى العارمة الناجمة عن انزعاج الركاب من الرائحة قبل الوصول إلى مركز الشرطة. وأوقف الرجل بتهمة التسبب في إزعاج عام قبل إطلاق سراحه بكفالة حسب غاندي الذي أشار إلى أن الرجل أطلق تهديدات للركاب الآخرين وتسبب بإزعاج في مركز الشرطة. وتقدم الرجل بدوره بشكوى ضد ركاب الحافلة الآخرين والسائق بتهمة ممارسة مضايقات في حقه كما شدد على أن جواربه لم تكن تصدر أي روائح كريهة حسب المسؤول في الشرطة.