سأحاول اليوم أن أبدأ مع حضراتكم بعيداً عن ضجيج العواصف السياسية التي تحيط بنا من كل جانب.. سأنقلكم الى السويد.. اسمها سويد وما فيها شي سواد.. ثلج وبياض وشحم ولحم أبيض متوسط.. أعني لحوم الأسماك الثلجية..

في السويد هنالك شابة اسمها فيليسيا ستروم.. عاشت «الأسامي».. عمرها 25 سنة وقد أثارت هذه الست ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بتاعتهم!! ليه كفى الله الشر؟! يا عيني أن ستروم عندها هواية غريبة وعجيبة.. قتل الحيوانات المفترسة!!..

تقول ستروم أن هوايتها هذه نشأت عندها منذ أن كان عمرها 16 سنة!! وقد ذهبت بصحبة والدها الى البريّة!! يا عيني عندهم بريّة كمان.. وشاهدته كيف يصطاد الحيوانات الوحشية.. فأعجبتها الشغلة!! وصارت تتحين الفرصة منذ ذلك الوقت وتذهب مع صديقها اللي صار الآن زوجها.. وكل واحد منهما بيده بندقية ويقضيان وقت فراغهما بإصطياد الحيوانات المفترسة..

أتمنى من الجميع أن لا يحملني محمل السياسة ويقولّني ما لم أقله.. أقول يا نور العين.. أننا عندنا في بلداننا العربية والإسلامية «بريّة» كبيرة وصحاري وهضاب.. هضبة الجولان مثلاً.. وحضرموت.. وإدلب.. وسيناء.. وغيرها من «البريّات» ثم أن هنالك في «بريّاتنا» الكثير الكثير من الحيوانات الوحشية المفترسة!!..

أنا لا أتهم أحداً.. ولكن لو يتأمل كل واحد منّا مع نفسه يجد آلاف بل عشرات ومئات الآلاف من الأمثلة على هذه الحيوانات المفترسة.. ولدينا حتى أرقام واحصائيات عن «الضحايا».. كم افترست هذه الوحوش من أهلنا في سيناء واليمن وتلعفر وإدلب والموصل وأفغانستان والصومال والخ الخ..

بالله عليكم يا شباب.. هل تجهلون أن عندكم «بريّات»؟! هل تجهلون أن فيها «حيوانات مفترسة»؟! هل تجهلون كم مزّقت هذه الوحوش من أشلاء أبنائكم وأخوانكم وآبائكم وأجدادكم على مرّ عشرات السنين؟!..

الجواب يا حبايبي يا حلوين معلوم.. أنكم لا تجهلون تعرفون كل شيء.. ولكن ليس لديكم «هواية» زي هواية الست ستروم.. لابأس.. ليس لديكم هواية قتل الحيوانات المفترسة.. اعملوا ضدها.. تظاهروا.. ارفضوا.. سجلّوا.. أي موقف يذكر ضد هذه الحيوانات المفترسة وضد اللي يرعاها ويربيها ويغذيها ويدرّبها والخ الخ.. ولو بكلمة وذلك أضعف الإيمان.