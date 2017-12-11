تحتوي «الكوسا » على العديد من العناصر الغذائية المهمة من فيتامينات ومعادن التي تحتوي على فوائد صحية عديدة منها تحسين النظر، والعناية بالبشرة، وتقوية جهاز المناعي، والوقاية من السرطان، وغيرها من الفوائد التي ذكرها الموقع الأمريكي "organicfacts". وفوائد الكوسا الصحية، هي:

تقوية جهاز المناعة

تعتبر "الكوسا" مصدرا مهما للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C، المغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة. وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي «الكوسا» على مستويات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي .

الوقاية من التهابات المفاصل

تحتوي «الكوسا» على الأحماض الدهنية أوميغا 3، الكاروتينات مثل اللوتين الذي يساعد على الوقاية من على التهابات المفاصل أو النقرس.

الوقاية من الميكروبات

تحتوي الكوسا على عناصر غذائية هامة تساعد على تقوية مناعة الجسم من الإصابة بالميكروبات والفطريات، بما في ذلك الديدان الشريطية وغيرها من الطفيليات المعوية.

تحسين صحة الرئة

تحتوي «الكوسا» على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين (أ)، الذي يساعد على تحسين صحة الرئة والوقاية من سرطان الرئة.

الوقاية من أمراض القلب

تحتوي «الكوسا»على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد البوتاسيوم على زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

وكما أن إحتواء «الكوسا» على مستويات عالية من حمض الفوليك قادرة على تحييد مستويات ضارة من الهوموسيستين التي تتراكم في الجسم. وتسبب زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.