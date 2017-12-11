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رقم الخبر: 208919 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: اجتماعيات  
الحول الحقيقي والكاذب عند الطفل وطرق علاجه

الحول الحقيقي والكاذب عند الطفل وطرق علاجه

يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من الحول الكاذب الذي يزول مع نمو الطفل والذي يحدث نتيجة إصابة العين وقت الولادة، والبعض الآخر يصابون بالحول الدائم نتيجة ضعف وظيفة الإبصار، وتعتقد الأم أن حالة الطفل ليس لها علاج تتجاهله مما يسبب له أضرار صحية مع تقدم العمر.

وقال الدكتور إيهاب سعد عثمان، أن الحول نتيجة كسل بوظيفة الإبصار بإحدى الأعين، ويجب أن يتم علاجه قبل بلوغ الطفل ثلاثة أشهر من العمر من خلال عمل تمارين للعين السليمة عبارة عن غلق العين لمدة زمنية خلال اليوم، مع استخدام قطرة معينة لتقوية العين، وتنفيذ إرشادات الطبيب والمتابعة معه لمعرفة مدى تطور الحالة وتحديد طرق العلاج.

وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون، أنه يجب على الأم عند اكتشاف «الحول» بعين الطفل إجراء فحص طبي قبل بلوغ الطفل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن تجاهل الكشف الطبي يؤدي إلى إصابة الطفل بضعف النظر عند بلوغ عمر 8 أعوام ولم نستطع تصحيح النظر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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