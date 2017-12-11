أمر الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الاثنين، ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا الى نقاط مرابطتها الدائمة.

وقال بوتين امام عسكريين في قاعدة حيميم الجوية الروسية التي زارها صباح اليوم: "آمر وزير الدفاع (سيرغي شويغو) ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط مرابطتها الدائمة".

وأضاف بوتين: "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. ونظرا لذلك اتخذت قرارا بعودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية الموجودة في الجمهورية العربية السورية إلى روسيا".

وكان في استقبال بوتين في القاعدة الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "في حال رفع الإرهابيون رأسهم من جديد، نحن سنوجه إليهم ضربات لم يروها من قبل"، مضيفا: "نحن لن ننسى أبدا الضحايا والخسائر التي تكبدناها أثناء محاربة الإرهاب هنا في سوريا وفي روسيا أيضا".

وهنأ الرئيس بوتين العسكريين الروس بنجاح مهمة محاربة الإرهاب في سوريا وشكرهم على أداء الخدمة.