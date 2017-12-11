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رقم الخبر: 208912 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:13 الاقسام: ثقافة وفن  
أنيميشن يرد على قرارات ترامب باسلوب ساخر

أنيميشن يرد على قرارات ترامب باسلوب ساخر

تماشيا مع ردود الفعل الدولية على قرار ترامب بالاعلان عن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، انتهى مخرج الانيميشن الايراني رسول آذرغون من اكمال جزء جديد من انيميشن «ترامبت» الساخر الذي ينتجه اسدالله ديانتي.

ويأتي هذا الجزء من فيلم الانيميشن الساخر الذي يحمل اسم «ترامبت» رداً على اعتراف الرئيس الامريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وكان الجزء الاول من «ترامبت» الذي ينتجه اسدالله ديانتي قد تناول، تصريحات الرئيس الامريكي ترامب الحمقاء حول ايران.

ويتألف انيميشن «ترامبت» من 100 حلقة مدة كل حلقة دقيقة واحدة في اطار الرد على اعلان ترامب الاخير.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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