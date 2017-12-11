أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان فجر السينمائي العالمي عن فتح أبواب التسجيل للراغبين في المشاركة ضمت فعاليات المهرجان في دورته السادسة والثلاثين.

ومنذ انطلاق مهرجان فجر السينمائي الدولي، وانفصاله عن مهرجان فجر الداخلي ليصبح كلّ واحد منهما مشروع سينمائي قائم بذاته، والإهتمام منصب على استقاطب الأفلام الأجنبية وخاصة العربية. حيث سجّل المخرجون العرب منذ انطلاقه مثل: المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والمخرج العراقي محمد دراجي و… وأضيفت جائزة المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد للمهرجان لاضفاء صبغة مشهد سينما دول الجوار على فعالياته، وتبادل الخبرات والتجارب.

ويأتي مهرجان فجر السينمائي العالمي هذا العام مركزاً على الفيلم الروائي. فقد سجّل حتى الآن ٦٨٢ فيلماً من ٣٥ دولة ومن بينها ٣٠٠ فيلم روائي.

وسيحوز الفيلم الروائي هذا العام على الأولوية في قائمة المهرجان وفي العرض وفي تقريب الفيلم الروائي المشارك من خارج البلاد. بينما يعطي القائمون على المهرجان هذا العام، اهتماماً خاصاً بالفيلم الروائي العربي، وسيحرصون على استقطاب المنتج السينمائي العربي الروائي. وقد نالت الأفلام العربية المشاركة في الدورات السابقة اهتمامَ السينمائيين الإيرانيين وقُدمت عدّة قراءات نقدية على المنتج السينمائي.

ويبدأ التسجيل من بداية شهر نوفمبر ويستمر حتى أول شهر مارس ٢٠١٨، بينما المهلة الأخيرة لاستقبال الاعمال تنتهي في ٥ مارس ٢٠١٨.

وقد ضمّ المهرجان في الدورة السابقة ٥٠ ندوة وورشة، قدمت للجمهور المشارك موادا إحترافية في مجالات كتابة النصّ والتصوير والديكور والاخراج. ويعدّ المهرجان هذا العام لندوات وورشات احترافية تغطي مساحة أكبر من الاعوام السابقة.

وتنطلق فعاليات مهرجان فجر العالمي السينمائي السادس والثلاثين في ١٩ ابريل وتستمر حتى ٢٧ ابريل ٢٠١٧، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف رضا مير كريمي.