انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأفلام الوثائقية الإيراني «سينما الحقيقة» بقراءة رسالة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني السيد عباس صالحي في العاشر من ديسمبر / كانون الأول الجاري في مجمع جارسو السينمائي بالعاصمة طهران.

وأعرب الوزير عن شكره الخالص من المعنيين والقائمين على إقامة المهرجان متمنياً النجاح والفخر لجميع المشاركين، وخالقي الأعمال الفنية والحضور في هذا الحدث الفني.

وجاء في نص رسالة الوزير ان السينما الوثائقية تصور العالم من حولنا مع كل واقعها بصوت أكثر وضوحا، وبالتالي، تحظى بمستوٍ أعلى لدى أهل الفكر والحكمة.

وتقول الرسالة: السينما مع تعابيرها الخارقة لها تأثير كبير على الجماهير في الوقت الحاضر، وتعد لغة بليغة لنقل الرسائل إلى المجتمع.

وتضيف: التعبير المباشر عن الحقائق الراهنة للمجتمع من العدسة الدقيقة للفنانين الوثائقيين يهدف إلى إظهار الجمال، ورفع القصور وحل المشاكل، وإنه يدل على قلق وتعاطف وشعور بالمسؤولية لأهالي الثقافة والفن لهذا البلد اللذين يتطلعون إلى غد أفضل ومجتمع أكثر حيوية.

واردفت: ولا شك أنه من خلال الحقيقة اليوم يمكن للمرء أن يرسم أفقا واضحا للمستقبل، كما قال الإمام علي عليه السلام «ان الحقيقة أفضل دليل» وهذه الكلمات المضيئة قد أصبحت مصباحا وضوء الطريق لسنوات عديدة لمهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية في إيران.

وتابعت: يمر المهرجان الآن في دورته الحادية عشرة بعشر سنوات من الخبرة، ويشهد العمل العظيم والفن الرائع لأشخاص أعزاء اللذين أفضوا وحددوا بفضل جهودهم الهائلة، مكانا رائعا ورصيدأ ثميناً على الصعيدين الإقليمي والعالمي للمهرجان.

ويستضيف مهرجان سينما الحقيقة الدولي الحادي عشر أفلاماً من خمس قارات العالم، بما فيها آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والبحر الكاريبي وأفريقيا وأوقيانوسيا .

وقد تقدم مخرجو 4102 فيلم طويل وقصير وثائقي من 100 دولة، بطلبات للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمهرجان «سينما الحقيقة» السينمائي الدولي في إيران.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمهرجان «سينما الحقيقة» الدولي للأفلام الوثائقية تقام تحت شعار «الحقيقة أفضل دليل» في الفترة بين العاشر والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري في العاصمة الإيرانية طهران.