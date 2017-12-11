قال عضو هيئة التدريس بمركز أبحاث التكنولوجيا النانوية والهندسة الطبية هاشم رفيعي تبار: انه نظرا للتأثيرات المدمرة لموجات الهواتف النقالة وموجات الميكروويف على الدماغ، لا ينبغي للبالغين التحدث عبر الهاتف النقال أكثر من 23 دقيقة والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، أكثر من 13 دقيقة يوميا.

واضاف هاشم رفيعی تبار، في تصریح صحفي ادلى به یوم الاثنین على هامش ملتقى علمي عقد تحت شعار «إشعاع الفوتون البایولوجي من الخلایا السرطانیة ودور الجسیمات النانویة في زیادتها» في مدینة مشهد المقدسة/شمال شرق/، ان هناك قنوات في الدماغ تدخل من خلالها المواد اللازمة، مثل الصودیوم والبوتاسیوم، الى الخلایا، وهذه القنوات ذکیة جدا ومنسقة جدا، حیث تترك الموجات المختلفة، بما في ذلك الموجات الخلویة والمیکروویف تأثیرات علیها، وتتسبب في تعطیل التشغیل المتناغم لهذه القنوات.

وتابع: إن الدماغ هو مرکز القیادة وینبغي أن یعمل ویصدر الأوامر بانتظام، موضحا ان موجات الهواتف النقالة والمیکروویف لاتترک تأثیرات متساویة في جمیع القطاعات، وفي بعض المناطق أشد وبعضها الآخر أقل تأثیرا.

واوضح هذا المختص، انه قد یصاب شخص ما بسرطان الدم بعد التعرض لإشعاع المیکروویف لمدة ساعة، والآخر قد یصاب بالمرض عقب بضع ساعات من تعرضه للاشعاع.

ونوه رفيعي الى إن موجات المیکروویف تحدث تغییرات في التراکیب الجزیئیة للأغذیة، ما تسبب في الاصابة بأمراض عدیدة، لذلك یجب اطلاع الناس على المخاطر الشدیدة للغایة لامواج الهواتف النقالة والمیکروویف.

ولفت الى ان وجود أبراج امواج الهواتف الخلیویة داخل المدن أو قرب المباني السکنیة تکون مصحوبة بالعدید من المخاطر، ولکن بعض المواطنین لا یولون اهتماما بهذه الامور.