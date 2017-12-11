وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئیس جامعة الشیخ المفید «سید مسعود موسوي» ان التعایش السلمي یعني القبول بالراي الاخر؛ مبینا ان هذا المبدأ یجب ان یشمل كافة الظروف داخل المجتمعات الانسانیة ویركن الیه اصحاب القوة ایضا.

من جانبه، قال كبیر حاخامات المجتمع الكلیمي في طهران «یونس حمامي لالة زار» في كلمة له ایضا خلال مراسم افتتاح الملتقی، قال ان «كتاب التوراة یدعو الی ارساء السلام والاستقرار والتعایش السلمي».

واضاف ان تحقیق هذه الاهداف المنشودة تعدّ من اهم المبادئ عند اتباع الدیانات السماویة؛ داعیا الی اتخاذها محورا للمحادثات بین هذه الدیانات.

علما ان ملتقی الادیان الابراهیمیة والتعایش السلمي یبحث في محاوره عن اهم القضایا ذات الاهتمام المشترك بین اتباع الدیانات السماویة بما فیها الاسس الفكریة للتعایش السلمي بین الادیان الابراهیمیة، ودراسة تاریخیة للنماذج الناجحة في مجال التعایش السلمي، وأسس الخلافات بین اتباع هذه الدیانات واستعراض الاسباب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة التي تخلّ بالجهود الهادفة الی ترسیخ التعایش السلمي بین هذه الادیان.