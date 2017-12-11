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رقم الخبر: 208907 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:21 الاقسام: ثقافة وفن  
دعوة للمشاركة في « كتابة القصة المبدعة» للجامعيين

دعوة للمشاركة في « كتابة القصة المبدعة» للجامعيين

صدرت دعوة عن مركز الكتابة المبدعة للمعاونية الثقافية للجهاد الجامعي في طهران وحدة الشهيد بهشتي للمشاركة في «مهرجان كتابة القصة المبدعة».

ويقيم مركز الكتابة المبدعة للمعاونية الثقافية للجهاد الجامعي وحدة الشهيد بهشتي «مهرجان كتابة القصة المبدعة».

وجاء في الدعوة ان المنافسة تجري على مستوى جامعات البلاد ولا يمكن للكتاب غير الجامعيين المشاركة فيها.

واوضحت الدعوة ان المنافسة تجري في قسمين هما (القصة القصيرة والقصيرة جدا) وقسم المقالة – القصة. والمذكرة – القصة والكتابة العاطفية – القصة والسيرة الذاتية – القصة والتقارير الصحفية بهيئة قصة والانماط الاخرى التي تكتسي حالتين.

وحسب الدعوة فان القصص المشاركة في المهرجان لا يجب ان تكون قد صدرت سابقا.

وفيما يخص القصة القصيرة يجب ان تكون عدد كلماتها 6 الاف والقصة القصيرة جدا بين 300 الى 1000 كلمة.

وسيتم اصدار القصص المختارة ضمن مجموعة.

  

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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