نال منتخب ايران للسباحة 3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة في اطار منافسات دورة الالعاب الاسيوية البارا اولمبية للشباب المقامة في امارة دبي.

وحصل بالیوم الاول (الاثنین) من منافسات سباحة 50 مترا: ایلیا کاظمی فضیة ومحمد کریم زادة البرونزیة.

وبسباق 100 متر سباحة حرة نال المیدالیة الفضیة: سینا ضیغمي زاده وعرفان اسماعیلي.

یشار الى أن ایران تشارك بـ 114 لاعبا في 7 لعبات ریاضیة بدورة الالعاب الاسیویة البارا اولمبية للشباب 2017.

فیما تضم البعثة الایرانیة 11 سباحا.