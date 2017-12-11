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|رقم الخبر: 208906
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
|الوقت: 14:22
|الاقسام: رياضة
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بالالعاب الآسيوية البارا اولمبية للشباب
منتخب ايران للسباحة يحرز 4 ميداليات ملونة
نال منتخب ايران للسباحة 3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة في اطار منافسات دورة الالعاب الاسيوية البارا اولمبية للشباب المقامة في امارة دبي.
وحصل بالیوم الاول (الاثنین) من منافسات سباحة 50 مترا: ایلیا کاظمی فضیة ومحمد کریم زادة البرونزیة.
وبسباق 100 متر سباحة حرة نال المیدالیة الفضیة: سینا ضیغمي زاده وعرفان اسماعیلي.
یشار الى أن ایران تشارك بـ 114 لاعبا في 7 لعبات ریاضیة بدورة الالعاب الاسیویة البارا اولمبية للشباب 2017.
فیما تضم البعثة الایرانیة 11 سباحا.
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