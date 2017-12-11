بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أنبياء الله اجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسعدني وبكل فخر واعتزاز أن أتحدث باسم حركة أمل في مؤتمركم الكريم هذا حاملاً لكم تحيات أخي رئيس حركة أمل دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وإخوتي وأخواتي في حركتنا المجاهدة، متمنين لمؤتمركم النجاح والتوفيق.

وليس جديداً على الجمهورية الاسلامية الإيرانية أن تعمل على رأب الصدع ووصل ما انقطع بتجسير الهوة التي ارادها إلأرهاب تجزئة وتقسيماً وتفتيتاً وتبضيعاً.

إن الخطاب الوحدوي الجامع بات علامة فارقة في توجيهات وتوجهات القادة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين أشادوا هذا المسار على أسس ثابتة تنهل من منهج القرآن الكريم وسيرة الرسول الكريم محمد (ص) والأئمة الاطهار والسائرين على طريق ذات الشوكة قدوة واقتداء وهي محطات تاريخية تجلت في خطب ومحاضرات وإرشادات باعث النهضة ومفجر الثورة الاسلامية الايرانية الامام الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره، ويستمر ذلك بصبر وثبات مع مرشد الثورة الاسلامية الايرانية الامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى الذي يحشد في خطابه وتوجيهاته في كل مناسبة كلمات الوحدة على قاعدة التوحيد وضرورة الجمع لا التبديد والمتابع المنصف يشهد لهذا الامام القائد على موقفه في مختلف الظروف للتلاقي على كلمة سواء في زمن اذعن البعض بل الكثير من الحكام على اشاعة اجواء التحريض ولو تحت طائلة تهديد حاضر هذه الامة ومستقبلها على حساب العبث بماضيها متوسلين علماء السوء ووعاظ السلاطين.

نحن نعتز بأن مؤسس حركتنا حركة أمل هو عالم رباني وقائد رسالي عنيت به الامام المغيب السيد موسى الصدر هذا الامام ينتمي الى مدرسة الوحدة والتوحيد هذا الامام لطالما أكد على الاسلام القرآني المحمدي الأصيل الذي فيه خلاصنا وإخلاصنا هذا الامام أرادنا ان ندخل الى حضارة اسلامية على اساس الثقة بالنفس والإعتداد بقدراتنا وإزالة كل شعور بالضعف والهزيمة على قاعدة قرآنية ثابتة «انا لله وانا اليه راجعون» فهي كلمة قوة وليست للتآسي وتبعث على الامل لأننا الى الله نعود وربنا واحد.

لقد قيل الكثير عن الحضارة حتى مزج البعض ووضعها مع الثقافة في مفهوم واحد ولكن المقياس الحقيقي لم يعد إصطلاحاً بما هي الحضارة مقابلة للبداوة، إنما هي طريقة تعامل مع الكون والانسان على نمط عيشه وعلاقته مع خالق هذا الكون وهنا تحضر المعادلة الحضارية الدقيقة على لسان الامام الصدر: «علينا ان نقيم الحضارة الحديثة على ضوء نتائجها على الصعيد الإنساني» وهذا ميزان دقيق فالمسألة أبعد أن تكون محددات لأفكار بل يبقي السؤال اين هو الانسان في حريته في كرامته في وظيفته الكونية، فلا حضارة لمن يمارس الظلم سواء كان من الأفراد أو الجماعات أو الأمم وكذلك لا حضارة لمن يرضى بالظلم ويرضخ له لأنه يؤدي دور المتلقى غير المتفاعل فالظالم يفقد انسانيته والمظلوم الذي لم يرد عليه بقول او فعل يكون قد انصاع وانقاد الى مرحلة فقد فيه انسانيته..

إن امتنا تواجه تحديات كبيرة وخطيرة للغاية بل تعوم على بحر من الأزمات فمن الإرهاب الصهيوني الى الإرهاب التكفيري الى ارهاب الدولة، نحن أمام تحديات كبيرة وخطيرة لذلك لا بد لنا أن نسلك سبيل المواجهة والتصدي على قواعد ثابتة وراسخة.

أولا: بالنسبة للإرهاب الصهيوني فإن الأعداء يراهنون على مرور الزمن كي ننسى فلسطين، لذلك لا ينبغي ان تكون مآسينا دافعاً لإرهابنا فكريا وعلى مستوى المنطقة العربية بدأت محاولات رسمية وشبه رسمية تعمل على تحسين صورة العدو الصهيوني وما كانوا يقومون به في السنوات المنصرمة سرا يجاهرون به اليوم ليس بتحسين صورة اسرائيل فحسب بل يعملون على تشويه صورة المقاومة بلسان عربي وما ينطق به بعض القادة الصهاينة بالعبرية ينطق به بعض العرب بالعربية وهنا لا بد من التأكيد على ان فلسطين هي المكون الجمعي للعرب والمسلمين والأحرار في العالم وإن تخلى المسلم او المسيحي عن القدس فهو يتخلى عن قرآنه وإنجيله وبالتالي لا يمكن ان نسمح لأي نظام او جماعات تدعي الثقافة والحضارة ان يتسامحوا مع العدو الصهيوني ويشهروا اقلامهم الصفراء والسنتهم وسيوفهم على المقاومة سواء كانت المقاومة في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو العراق.

وكذلك فإن محاولات التفريق بين الارهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري تحت ذرائع واهية ليس إلا تبريراً للإرهاب والمستهدف واحد هو المقاومة والممانعة وكل من يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات مستهدف من قبل الإرهاب التكفيري والصهيوني وما هذه الحملة الظالمة على الجمهورية العربية السورية بل هذه الحرب العالمية عليها بقطعان الأرهابيين التكفريين وبمساندة أنظمة عربية وغير عربية كل هذا يؤكد إن المقصود هو استهداف دور سوريا ومكوناتها الرسمية والشعبية والعسكرية في عملية الصراع مع العدو الصهيوني وثباتها.

وإن الحملة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشعارات واهية ووصفها بالعدو الفارسي والصفوي، لم تعد تنطلي على احد هذه الحملات التي تقودها دول انكشف دورها الفتنوي وما هذا الا عقاباً لإيران على موقفها من العدور الصهيوني والارهاب التكفيري فالقاصي والداني يعلم ان ايران الثورة بدلت الموازين في المنطقة عندما نزعت علم اسرائيل ورفعت علم فلسطين وكان الانتقام من ايران من أجل مواقفها المشرّفة.

إن انظمة الذل والعار التي كانت مساندة لإيران الشاه هي معارضة اليوم وبشدة لإيران الثورة، إيران الامام الخميني، إيران الامام السيد علي الخامنئي، لقد قال الامام الصدر إن اخطر انواع الإرهاب هو تبرير الإرهاب هناك من يتحدث عن الإرهاب ويرمي التهمة على مجهول وهم يصنعون الإرهاب ويمدون الإرهابيين بالمال والسلاح.

ويريدون منا الحياد والنأي بالنفس عن مواجهة الإرهاب وهو أمام أبواب منازلنا. نعم وبكل قوة ينبغي ان نواجه ونرفض كل ارهاب وندين الارهاب والدول المصدرة له ندين الصمت الدولي حول ما يجري من تفجيرات في مصر والعراق للكنائس والمساجد حيث الإرهاب المتنقل ندين الصمت المطبق حول ما يجري في اليمن من قتل للمدنيين وحصار الناس حتى الاطفال الرضع العجيب كيف يتحدث العالم المتحضر عن انتشار الكوليرا خاصة بين الاطفال ويستمر الحصار حتى على الدواء والعالم يشهد موت الأبرياء بعشرات الآلاف، فعن اي حضارة يتحدثون؟

نناقش اليوم دور الوحدة الإسلامية في بناء حضارة حديثة لتحرير الأمة مما هي فيه ولا يكون ذلك الا بالتأكيد على الأصالة البعيدة عن التعصب الأعمى والإنفتاح غير المرتهن لثقافة القشور التي تعيب الجوهر «إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» جاء في آية 52 من سورة «المؤمنون» إن وحدتنا لا تلغي تنوعنا ولا تعني ابداً تنميط التفكير وتجريده من اسباب تطوره وتكامله وإن وحدتنا تصبح عصيةً على التحقق في ظل سياسة تأميم الرأي واحتكار الحقيقة بل تتجلى هذه الوحدة الحضارية كلما اغنت الأمة تنوعها بإجتهادها وتمسكت بالثقلين والسنة النبوية المطهرة بعقل منفتح على خصوصية الزمان والمكان وثقافات الشعوب ولتقدم كل قومية او دولة مساهمتها الخاصة في تدعيم صرح الوحدة برفض آلهة الأرض فلا عبادةَ لهوىً أو لسلطان أو لمصالح وإلا يخدش التوحيد وتتزعزع الوحدة.

كما ونؤكد أيضاً على ضرورة التمسك بالعيش الاسلامي المسيحي الواحد وضرورة الإنفتاح والحوار لأن العيش الواحد يشكل صفعة لسياسة اسرائيل العنصرية ونحن في لبنان نعتبر ان هذا البلد بلد ثمانية عشر طائفة نؤدي رسالتنا في هذا المختبر الحضاري لأن نجاح هذه التجربة تثري عملية المواجهة لعنصرية العدو الصهيوني والعدو التكفيري ولقد استطعنا في الشهر المنصرم ان نتجاوز مؤامرة كبرى وفتنة كانت تستهدف هذا التماسك ولذلك فإن تجربتنا تقول بضرورة الإعتراف بالآخر والتمسك بالقاعدة الماسية (الجيش والشعب والمقاومة)، إن وحدتنا الوطنية حفظت لبنان بالرغم من استهدافه، حفظت ارضه وشعبه ومؤسساته من العدو الصهيوني والعدو الإرهابي والتكفيري ونعتقد أيضاً بأن كلَّ من يساند لبنان وجيشه وشعبه ومقاومته فهو يريد الخلاص لهذا البلد ويتطلع لحمايته وكل من يعمل على تفكيك تماسك لبنان يبث الفرقة وإشاعة المناخ المذهبي والطائفي ومن يشكك في دور المقاومة هو عدو لبنان.

وأخيراً أتوجه بتحية إكبار واعتزار لكل رواد الوحدة ودعاتها وإننا نذكر مؤتمركم الكريم بقضية إمام عمل على تحرير الوعي وانعش ذاكرة الامة في الزمن الصعب، وهو رائد من رواد الحوار واللقاء والانفتاح عمل للقضية الفلسطينية وأسس المقاومة في لبنان وهو ركن من أركان الثورة الإسلامية الإيرانية ألا وهو الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي اخفي في ليبيا على يد المجرم المقبور القذافي. هذا الإمام، أُخفي ظلماً مع أخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين نتطلع الى مؤتمركم بالتضامن وبذل كل جهد لتحريرهم وعودتهم الى ساحة جهادهم وليبقى الامام أمل المعذبين وصرخة مستمرة في وجه الطغاة.

تحية إكبار وإعزاز لمرشد الثورة الاسلامية الايرانية لقادتها، لشعبها من حركة أمل التي قادها الامام الصدر وعاش معه جنباً الى جنب الشهيد المقاوم الدكتور مصطفى شمران الذي عرفته مواقع الجهاد في لبنان وواجه العدو الصهيوني، وعاد الى البلد العزير ايران ليمضي شهيدا عاش لله ومضى في سبيله.

التحية لكل العاملين على هذا المؤتمر الذي يشكل بارقة أمل في زمن الارهاب والتجزئة وأمل بنصر الله.