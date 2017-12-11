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رقم الخبر: 208904 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز اللقب الآسيوي في الكونغ فو تواي

ايران تحرز اللقب الآسيوي في الكونغ فو تواي

احرز المنتخب الوطني النسوي في الكونغ فو تواي المركز الاول في بطولة اسيا التي اقيمت في مشهد (شمال شرق ايران).

وانتهت الدورة الثانية من بطولة اسيا للكونغ فو تواي الاحد في مدينة مشهد الايرانية بفوز المنتخب الايراني للسيدات والتي شارك فيها 13 منتخبا من ايران والاردن وافغانستان وازبكستان وطاجيكستان وتركمنستان وتايلند واندونيسيا وباكستان وماليزيا وكازاخستان وقرقيزيا والعراق .

واحتل المنتخب الافغاني المركز الثاني والباكستاني الثالث في البطولة .

 
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مصدر الخبر: ارنا - للانباء
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