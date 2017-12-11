فرط كولن في فوزه الأول هذا الموسم عندما تقدم بثلاثية نظيفة على مضيفه فرايبورغ قبل أن يخرج خاسرا 3-4، الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم كولن بهدف مبكر حمل توقيع لوكاس كلونتير، في (د.8)، قبل أن يضيف سيرو جيراسي الهدف الثاني في (د.16 من ركلة جزاء). وجاء الهدف الثالث لكولن عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز كاليب ستانكو، لاعب فرايبورغ، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في (د.29).

وقلص نيلس بيترسين الفارق، بتسجيله الهدف الأول لفرايبورغ في (د.40)، قبل أن يضيف يانيك هابيرير الهدف الثاني في (د.65).

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز نيلسن الهدفين الثالث والرابع لفرايبورغ، من ركلتي جزاء، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة.

وظل كولن قابعا في مؤخرة الترتيب، برصيد 3 نقاط، فيما ارتفع رصيد فرايبورغ إلى 15 نقطة، في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وفي مباراة ثانية استعاد هانوفر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربع الأخيرة (3 هزائم وتعادل) عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما نيكلاس فولكروغ في (د.59) والنمساوي مارتن هارنيك في (د.86).

وصعد هانوفر إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم السادس.

كما تعادل اوجسبورج في مباراة اخرى مع ضيفه هيرتابرلين بهدف لكل منهما.