  • الإثنين ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208903 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
فرايبورغ يقلب الطاولة على كولن في مباراة مثيرة

فرايبورغ يقلب الطاولة على كولن في مباراة مثيرة

فرط كولن في فوزه الأول هذا الموسم عندما تقدم بثلاثية نظيفة على مضيفه فرايبورغ قبل أن يخرج خاسرا 3-4، الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم كولن بهدف مبكر حمل توقيع لوكاس كلونتير، في (د.8)، قبل أن يضيف سيرو جيراسي الهدف الثاني في (د.16 من ركلة جزاء). وجاء الهدف الثالث لكولن عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز كاليب ستانكو، لاعب فرايبورغ، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في (د.29).

وقلص نيلس بيترسين الفارق، بتسجيله الهدف الأول لفرايبورغ في (د.40)، قبل أن يضيف يانيك هابيرير الهدف الثاني في (د.65).

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز نيلسن الهدفين الثالث والرابع لفرايبورغ، من ركلتي جزاء، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة.

وظل كولن قابعا في مؤخرة الترتيب، برصيد 3 نقاط، فيما ارتفع رصيد فرايبورغ إلى 15 نقطة، في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وفي مباراة ثانية استعاد هانوفر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربع الأخيرة (3 هزائم وتعادل) عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما نيكلاس فولكروغ في (د.59) والنمساوي مارتن هارنيك في (د.86).

وصعد هانوفر إلى المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم السادس.

كما تعادل اوجسبورج في مباراة اخرى مع ضيفه هيرتابرلين بهدف لكل منهما.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0844 sec