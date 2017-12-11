بدأت یوم الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني في مدينة بانياس السورية بعرض فيلم سينمائي ومعارض صور ولوحات فنية وصناعات يدوية من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتضمن الاسبوع الثقافي الذي اقامه المركز الثقافي الايراني في اللاذقية بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في بانياس عدداً من العروض السينمائية المميزة التي نال بعضها جوائز على مستوى العالم وتتنوع ما بين البوليسي والاجتماعي والتاريخي والسياسي وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم.

وأشار مدير المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية نادر ازاد إلى أن الهدف من الفعالية توسيع وتطوير العلاقات الثنائية والأخوية بين الشعبين الإيراني والسوري وتعزيز التبادل الثقافي والاطلاع على الارث الثقافي والتراثي لإيران.

بدوره لفت المهندس عدنان ابراهيم أمين شعبة بانياس لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أهمية الثقافة في تقدم وحضارة الشعوب والوقوف في وجه محاولات الزيف والخداع التي تريد النيل من التاريخ والارث الفكري والذاكرة الحضارية للبلاد مؤكداً أن سورية وإيران ستبقيان جسداً واحداً في وجه الإرهاب التكفيري بفضل ارادتهما القوية وثبات مواقفهما.

مدير أوقاف بانياس خالد خدوج ثمن الدعم الايراني للشعب السوري في محنته بينما رأى مدير المركز الثقافي العربي في بانياس خالد حيدر أن الأسبوع الثقافي الايراني هو خطوة على صعيد تعزيز العلاقات الثقافية والقدرة على التجدد والحياة والانفتاح على الثقافات الاخرى.

وخلال الافتتاح قدمت جمعیة الثوابت الوطنية وبصمة شباب سورية في بانياس درعا وشهادة تقدير لمدير المركز الثقافي الايراني في اللاذقية تعبيراً عن الشكر والامتنان لكل ما قدمته إيران للشعب السوري.