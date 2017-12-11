فشل نابولي في استعادة الصدارة من إنتر ميلان بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيورنتينا الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا التعادل فشل نابولي في استغلال تعادل يوفنتوس وإنتر ميلان سلبا السبت، في افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الإنتر المتصدر وأمام يوفنتوس الثالث.

واحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 22 نقطة، واستعاد ميلان المركز السابع من فيورنتينا بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 على ملعب سان سيرو.

وسجل جاكومو بونافنتورا في (د.10 و76) هدفي ميلان، وسيموني فيردي في (د.23) هدف بولونيا.

وهو الفوز الأول لميلان في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق جينارو غاتوزو خليفة فنتشنزو مونتيلا المقال من منصبه.

وأهدر روما نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2001، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أيضا أمام مضيفه كييفو فيرونا.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، مقابل 21 نقطة لكييفو في المركز العاشر.

وتابع أودينيزي صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه بينيفينتو صاحب المركز الأخير 2-0.

وفرط هيلاس فيرونا في فوز في المتناول على حساب مضيفه سبال الوافد حديثا إلى دوري الأضواء وخرج متعادلا

2-2، كما تغلب في مباراة اخرى ساسولو بهدفين لهدف على ضيفه كروتوني.