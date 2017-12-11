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|رقم الخبر: 208895
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
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في اليابان
منتخب ايران النسوي يحرز الذهبية في بطولة آسيا للرماية 2017
أحرز منتخب شباب ايران النسوي للرماية بالمسدس الهوائي الاثنين، الميدالية الذهبية وذلك في اطار النسخة العاشرة من بطولة آسيا للرماية 2017 المقامة في اليابان.
وتقلد المیدالیة الذهبیة الفریق الایراني عبر الفریق المکون من فاطمة قدرت الهي (386 نقطة) وهانیة رستمیان( 383 نقطة) وشیرین مرتضوي (375 نقطة)، فیما حلت الهند ثانیا وکوریا الجنوبیة ثالثا في المنافسات الفرقیة.
وأنطلقت بطولة آسیا للرمایة بالاسلحة الهوائیة 8 دیسمبر/کانون الاول الجاري في مدینة واکو سایتما الیابانیة، في اطار منافسات الرجال والسیدات، بفئات عمریة ناشئة وشباب ومتقدمین، وبمشارکة 407 رماة ورامیات من 27 بلدا.
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