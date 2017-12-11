في اليابان منتخب ايران النسوي يحرز الذهبية في بطولة آسيا للرماية 2017 أحرز منتخب شباب ايران النسوي للرماية بالمسدس الهوائي الاثنين، الميدالية الذهبية وذلك في اطار النسخة العاشرة من بطولة آسيا للرماية 2017 المقامة في اليابان.