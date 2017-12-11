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رقم الخبر: 208893 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: رياضة  
برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويُغرق غواصات فياريال

برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويُغرق غواصات فياريال

حصد نادي برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيق الفوز على فياريال بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة الـ15 من الليجا.

استطاع لويس سواريز فك شفرة دفاع فياريال وإحراز هدف البلوجرانا الأول في الدقيقة 72، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 39 في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 21 في المركز السادس.

وعاد برشلونة للانتصارات مجددًا في الليجا، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام فالنسيا وسيلتا فيجو.

هذا وانتهت المباريات الاخرى بالنتائج الاتية:

ريال سوسييداد صفر – مالاجا 2

ريال بيتيس صفر – اتلتيكو مدريد 1

ليفانتي 1 – اتلتيك بيلباو 2

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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