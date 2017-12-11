برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويُغرق غواصات فياريال حصد نادي برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيق الفوز على فياريال بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة الـ15 من الليجا.