حقق أولمبيك مارسيليا فوزا كبيرا على ضيفه سانت إيتيان بثلاثية دون رد، على ملعب "فيلودروم"، في ختام منافسات الجولة رقم 17، من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل المهاجم المخضرم فالير جيرمان ثنائية لأصحاب الأرض (ق11 و71)، قبل أن يختتم الأرجنتيني البديل، لوكاس أوكامبوس الثلاثية (ق80).

وكان الظهير الأيسر للضيوف رونايل بيير جابريل قد حصل على طرد مباشر بعد بداية الشوط الثاني لارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي فريق الجنوب، المنفرد بالمرمى (ق50).

وبذلك رفع مارسيليا رصيده لـ35 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن كل من ليون الثاني وموناكو الثالث فيما ظل سانت إيتيان في المرتبة الخامسة عشرة بعشرين نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.

اميان 1 – ليون 2

نانت 1 – نيس 2