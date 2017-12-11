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رقم الخبر: 208891 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: رياضة  
مانشستر سيتي يغرّد خارج السرب بتخطي يونايتد

مانشستر سيتي يغرّد خارج السرب بتخطي يونايتد

عزز مانشستر سيتي آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-1 مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام الجولة الـ 16.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 43، عبر دافيد سيلفا، قبل أن يعادل يونايتد النتيجة في الدقيقة 45+2 عن طريق ماركوس راشفورد، وأعاد نيكولاس أوتاميندي التقدم لسيتي بهدف في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد سيتي بهذه النتيجة إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن يونايتد الذي تلقى أول خسارة له على ملعبه بعد 40 مباراة بكافة المسابقات.

هذا وانتهت المباراتان الاخريتان بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، تعادل ليفربول على ارضه مع ايفرتون، وكذلك تعادل ارسنال مع ساوثهامبتون على ارض الثاني.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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