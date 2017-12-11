وجاء ذلك بعد العمل الكبير الذي قامت به المولهي من أجل تطوير التنس في تونس، وبعدما أصبح الاتحاد التونسي، ينظم ما لا يقل عن 40 بطولة دولية للمحترفين والمحترفات.

وكان الاتحاد الدولي قد ألحق سلمى المولهي في ديسمبر/كانون أول 2015 بإحدى الهيئات التابعة له ( Rules committee ITF ).

ومن جانبها قالت المولهي في تصريحات: "أنا سعيدة لأنني أمثل المرأة التونسية، في هياكل دولية.. هذه التسمية الجديدة، ستمكننا من تمتين علاقاتنا، مع الاتحاد الدولي للتنس، على مستوى تطوير اللعبة، وخصوصا إعداد المدربين، وتطوير التنس النسائي، وهذا الملف سأعمل عليه خلال 2018".

وأضافت: "أشكر رئيس الاتحاد الدولي للتنس دافيد هاجرتي الذي آمن بإمكانياتي منذ تعيينه على رأس الاتحاد وأشكر كل الذين يشجعونني من أجل تحقيق أحلامي في مجال التسيير الرياضي بتونس، وأيضا على المستوى الدولي".